A cura della Redazione

Un secondo caso di coronavirus nel giro di due giorni a Torre Annunziata.

Si tratta di una donna di 38 anni rientrata da una vacanza in Grecia. La 38enne vive a Roma ma è rientrata a Torre Annunziata per far visita ai suoi genitori.

Al suo rientro, in base alle disposizioni vigenti per contenere la diffusione del coronavirus, la donna è stata sottoposta a tampone che ha dato esito positivo. Attualmente è in isolamento domiciliare, senza sintomi, insieme ai suoi familiari.

Quello di oggi è il ventesimo caso riscontrato nella città oplontina, di cui 13 guariti, 5 deceduti e 2 attualmente positivi, entrambi sottoposti al regime di quarantena.

Il Comune informa, inoltre, che ad oggi sono stati analizzati 15 tamponi di persone residenti a Torre Annunziata che avevano partecipato ad una cerimonia presso la struttura ricettiva “La Sonrisa” di Sant’Antonio Abate, e tutti hanno dato esito negativo.