A cura della Redazione

Aggredisce agente municipale e lo manda in ospedale.

Nel tardo pomeriggio di oggi intorno alle ore 18,30, in via Vittorio Veneto a Torre Annunziata, all’altezza di via Iacono, un’auto investe uno scooter con due giovani a bordo, per fortuna senza gravi conseguenze per questi ultimi. Alla scena assiste una pattuglia della Polizia municipale i cui agenti intervengono per prendere le generalità dell’automobilista. Questi si rifiuta di consegnare patente e libretto e pertanto viene condotto al Comando di piazza Nicotera.

Qui l’uomo, dopo essersi rifiutato in un primo momento di eseguire l’alcol-test, si sottopone all’esame, il cui risultato dà esito positivo. Subito dopo nasce una colluttazione tra l’automobilista ed un agente municipale che ha la peggio e viene trasportatoall’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia con una prognosi di 10 giorni.

Nel frattempo l’uomo viene ammanettato e identificato. Si tratta di un 47enne di origini torresi che vive ad Arezzo, con una lunga sfilza di reati a suo carico, dalla detenzione e spaccio di droga a violenza domestica. Il magistrato ne disponeva gli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per domani mattina.

“Esprimo la mia solidarietà e quella dell’amministrazione comunale all’agente ferito – afferma l’assessore alla Polizia Municipale Gecchi Langella –, aggredito nell’esercizio delle sue funzioni. Seppur con un numero esiguo di vigili urbani cerchiamo di non far mai mancare la nostra presenza sul territorio a tutela dei cittadini. Auguro all’agente ferito una pronta e completa guarigione ed esprimo la mia vicinanza all'intero Corpo dei vigili urbani”.