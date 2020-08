A cura della Redazione

Si spara ancora a Torre Annunziata. Questa volta, però, i colpi hanno centrato il bersaglio.

Ieri sera, intorno alla mezzanotte, in piazza Cesàro a Torre Annunziata, un giovane di 24 anni, F.D.A. già noto per fatti di droga, è stato colpito alle gambe da cinque colpi di pistola (3 alla sinistra e 2 alla destra) che sarebbero stati sparati da due persone in sella ad uno scooter, poi dileguatosi.

Sul posto un'ambulanza del118, che provvedeva a trasportare il ferito all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, e una pattuglia dei carabinieri della Compagnia oplontina, al comando del maggiore Simone Rinaldi, che avviava le prime indagini.

Il giovane giungeva in ospedale con due colpi ancora conficcati nelle gambe mentre altri sarebbero entrati ed usciti.

L'episodio segue quello di qualche giorno fa, con l'esplosione di proiettili contro un'auto in sosta al corso Vittorio Emanuele III.