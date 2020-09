A cura della Redazione

Questa sera un giovane, mentre era seduto con la ragazza su una panchina di Villa Parnaso, è stato colto da crisi epilettica. Subito è stata allertata un'ambulanza del 118 che giunta sul posto ha potuto fare ben poco perché tra il personale sanitario non c'era un medico.

Così c'è voluto un intervento di una seconda ambulanza, questa volta attrezzata per apportare le prime cure al paziente. Ma è arrivata a destinazione con ritardo perché bloccata a via dei Mille dalle tante auto in sosta in doppia fila.

Giunta sul posto, il personale sanitario ha cercato di stabilizzare il giovane, ma nonostante le cure somministrategli il ragazzo non si è ripreso. Pertanto è stato necessario il suo trasporto all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Fortunatamente non si è trattato di un episodio grave, ma a volte anche pochi minuti di ritardo nei soccorsi possono mettere rischio la vita di una persona. E questo grazie all'inciviltà di taluni automobilisti che, pur di trovare un posto per la loro auto, se ne infischiano di creare problemi alla viabilità. Per quanto riguarda i vigili, purtroppo si tocca un tasto dolente: per strada non se ne vedono quasi più a causa delle poche unità ancora rimaste in servizio.