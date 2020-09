A cura della Redazione

Poco dopo mezzogiorno di oggi, una donna parcheggia l’auto sul corso Umberto I all’altezza di via Maresca per fare delle compere. All’interno vi lascia la figlia di circa 10 anni, perché doveva allontanarsi solo per pochi minuti.

Al ritorno, la bambina non era più nella vettura. Attimi di panico che hanno allertato, in una gara di solidarietà, i presenti alla scena. Tutti si sono adoperati per cercare la ragazzina tra i vari negozi e lungo la strada. Dopo minuti interminabili, finalmente è stata ritrovata poco distante e ha potuto così riabbracciare la mamma che ha pianto di gioia.

Un episodio che ha coinvolto emotivamente molte persone, che hanno condiviso la disperazione della mamma rendendosi disponibili subito alla ricerca.