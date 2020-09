A cura della Redazione

Un boato in piena notte, intorno alle ore 03,00, ha fatto sobbalzare dal sonno gli abitanti del quadrilatero delle Carceri a Torre Annunziata

Un bomba carta è esplosa in via Caccia danneggiando due auto in sosta. Al momento non si sa se l'obiettivo del raid fossero le auto o qualcos'altro.

Sulla vicenda indagano i carabinieri. L'esplosione segue a tanti altri episodi criminali che si sono verificati negli ultimi tempi, segnale evidente di una recrudescenza della criminalità a Torre Annunziata.