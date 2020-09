A cura della Redazione

Questa mattina è stato tratto in arresto Antonio Monaco Morione, 34 anni di Torre Annunziata, in esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale oplontino su richiesta della locale Procura della Repubblica.

L’uomo è accusato di aver perpetrato una rapina il 12 agosto scorso ai danni di Ciro Gargiulo, addetto al distributore di GPL sito in via Prota, il quale, sotto la minaccia di una pistola, fu costretto a consegnargli 500 euro.

Le indagini, attraverso i fotogrammi estrapolati sia dal sistema di videosorveglianza cittadino che dalle telecamere del distributore, hanno permesso di acquisire elementi gravemente indiziari a carico del 34enne.

La successiva perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione dell’uomo consentiva di rinvenire la pistola a salve usata per commettere la rapina nonché il marsupio, la mascherina e il cappellino indossati dal 34enne all’atto della rapina per travisarsi.

Le successive indagini hanno consentito di accertare che il Monaco, due giorni dopo la rapina, si era reso responsabile di un’altra rapina in danno del titolare di un negozio di articoli cinesi, sito in via Roma a Torre Annunziata. Nella circostanza, sempre sotto la minaccia di una pistola, la vittima era stata costretta a consegnare la somma di 120 euro.

L’uomo è stato tradotto nel carcere di Poggioreale a Napoli.