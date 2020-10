A cura della Redazione

Operazione della Guardfia di Finanza nella provincia di Napoli che ha ulteriormente rafforzato il dispositivo dei controlli sul rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV2. In totale, tra venerdi e domenica, sono state controllate su tutta la provincia 472 tra persone e attività commerciali, 28 le sanzioni complessive. Inoltre, come spesso succede, dai controlli anti Covid sono emerse anche situazioni illecite tipicamente d’interesse delle Fiamme Gialle.

In particolare, la Compagnia di Torre Annunziata ha sequestrato in via Roma quasi 10 kg. di sigarette di contrabbando, nei confronti di un 25enne di Boscoreale; mentre la Compagnia di Torre del Greco, presso due distinte agenzie di scommesse, ha sanzionato 2 persone che non indossavano i dispositivi di protezione.

La Compagnia di Giugliano in Campania ha sequestrato un locale di 100 metri quadrati dove sono stati scoperti 540 capi di abbigliamento contraffatti. Denunciati 2 responsabili.

La Compagnia di Pozzuoli ha sanzionato 5 giovani che non indossavano la mascherina e ha verbalizzato il titolare di una friggitoria perchè uno dei dipendenti non indossava la mascherina. L’attività commerciale è stata chiusa per 5 giorni.