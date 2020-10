A cura della Redazione

Sta circolando in queste ore un messaggio audio WhatsApp fake, in riferimento a presunte rapine ad Angri, in provincia di Salerno, organizzate da malviventi che fingono di essere dipendenti ASL. Si tratta dell’ennesima bufala riscontrata nel corso degli ultimi mesi a proposito del Coronavirus, sfruttando la messaggistica vocale di WhatsApp. Lo stesso messaggio vocale ha valicato i confini di Angri raggiungendo anche la provincia di Napoli.

Il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, è intervenuto sulla sua pagina di facebook per smentire la notizia.

"Smentisco un improbabile audio che sta girando tantissimo in via privata nel quale si riporta la notizia di un'auto con quattro funzionari ASL che, con delle scuse, entrano nelle case dei nostri concittadini e mettono in atto dei furti. Cerchiamo di rimanere tranquilli e non diamo adito a queste fake-news che minano la tranquillità delle famiglie, a cui raccomandiamo però sempre massima attenzione e cautela. Spezzate queste inutili catene e non fomentiamo terrore".