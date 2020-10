A cura della Redazione

Venerdì pomeriggio scorso, gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, i Finanzieri del Gruppo di Torre Annunziata e personale della Polizia Locale, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania e del Reparto Mobile di Napoli, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio.

Nel corso dell’attività sono state identificate 70 persone, di cui 34 con precedenti di polizia, e 5 di esse sono state sanzionate perché non indossavano la mascherina.

I poliziotti, durante le verifiche a 14 centri scommesse, hanno accertato che il titolare di un esercizio commerciale in via Roma, registrato come “Intenet point”, in realtà svolgeva e organizzava la raccolta di scommesse sportive senza avere la prescritta licenza.

L’uomo, un 25enne oplontino con precedenti di polizia, è stato denunciato per esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa.