Sempre forte l’attenzione dei carabinieri del Comando provinciale di Napoli al rispetto della normativa anti-contagio durante la movida e alla repressione e prevenzione dell’illegalità.

Napoli e provincia sono stati passati al setaccio: centinaia di persone identificate, altrettanti i veicoli controllati.

A Torre Annunziata sanzionato il titolare di un bar in via Vittorio Veneto perché non indossava la prevista mascherina chirurgica.

In un bistrot del centro oplontino – in via Gino Alfani - i carabinieri del Nas hanno sanzionato il titolare per in mancato utilizzo dei dispositivi di protezione.

In provincia, nell’area a nord di Napoli (Marano, Calvizzano, Melito, Villaricca, Nola, Sant’Antimo, Frattamaggiore, Mugnano, Cimitile, Saviano, Giugliano in Campania), sono oltre 500 le persone controllate: 29 le persone sanzionate perché senza mascherina. Un esercizio commerciale è stato multato perché aperto anche oltre l’orario stabilito dalla normativa.