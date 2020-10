A cura della Redazione

Gatto preso a calci a Casoria, denunciati due minorenni dopo la segnalazione di Europa Verde: “Ora ci aspettiamo pene esemplari per educarli. Sabato sopralluogo a Casoria per verificare se gatto sia vivo o morto”

I carabinieri, dopo la segnalazione di Europa Verde, hanno denunciato due ragazzini, ritenuti responsabili di aver preso a calci un gatto a Casoria ed aver postato il VIDEO sui social. Si tratta di un 15enne di Casalnuovo, che avrebbe materialmente aggredito l’animale e di un 17enne che avrebbe messo il video in rete.

"Grazie al lavoro delle forze dell’ordine che hanno dato immediatamente dato seguito alla nostra denuncia - affermano il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale Salvatore Iavarone di Europa Verde -. Ci hanno informato che anche i Servizi Sociali del Comune si sono attivati prendendo informazioni sulla vicenda e convocando i ragazzi e le famiglie in Municipio. Vista la giovane età, è giusto intervenire con fermezza sotto il profilo psicologico per stroncare, ora che è ancora possibile, una deriva di violenza in questi ragazzi, perché oggi è toccato ad un gatto, domani potrebbe toccare ad una persona. Ci aspettiamo quindi pene durissime per loro, chiediamo una condanna che possa essere da esempio per chi volesse ‘emularli’ e possa ‘raddrizzarli’, facendogli comprendere l’errore. Intanto sabato saremo a Casoria per un sopralluogo. Vogliamo capire se il povero gatto è ancora vivo o è deceduto. In tanti ci hanno manifestato la volontà di adottarlo se fosse vivo, a dimostrazione che c’è ancora speranza in questo mondo”.