A cura della Redazione

"Vi offro 100 euro per interrompere il controllo". E’ questa la proposta di Hicham El Marchoiuchi – 38enne di origini marocchine e già noto alle Forze dell'ordine – fatta ai carabinieri della Sezione operativa di Torre Annunziata quando lo hanno beccato con una dose di cocaina nelle tasche.

Arrestato per istigazione alla corruzione, il 38enne è stato sorpreso dai militari nella stazione Circumvesuviana di Torre Annunziata durante un servizio di controllo del territorio.

La droga era per uso personale ma l’uomo ha temuto conseguenze peggiori e ha giocato l’ultima carta: 100 euro per chiudere un occhio.

E’ così passato da una violazione amministrativa – in ogni caso contestata - ad una penale: El Marchoiuchi è finito in manette ed è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.