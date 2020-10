A cura della Redazione

"Ho sempre rispettato le regole, eppure l'ho preso: sono positiva, questo virus è insidioso, nessuno è immune. Per fortuna sto bene, ho solo perso gusto e olfatto".

Irma Testa, la prima pugile azzurra a salire su un ring olimpico - il battesimo a 18 anni ai Giochi di Rio - annuncia all'ANSA di essere positiva al Covid-19. E di avere però fisso nella testa il pensiero della preparazione "alle Olimpiadi".

"Non si deve mollare - spiega la campionessa di Torre Annunziata - e occorre continuare ad allenarsi, sempre rispettando le regole. Le restrizioni sono importanti per tenere a bada il virus ma noi senza preparazione e match non possiamo stare".