I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Torre Annunziata hanno arrestato per ricettazione un 49enne oplontino e un 23enne di San Marzano sul Sarno, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Sono stati sorpresi mentre trasportavano un carico da 20 tonnellate di bobine di alluminio per uso industriale, provento di una rapina consumata pochi giorni fa nella provincia di Caserta: il legittimo trasportatore era stato fermato e costretto, sotto minaccia, a cedere la merce.

I due uomini, verosimilmente alla ricerca di potenziali acquirenti, sono stati controllati non appena giunti a San Marzano sul Sarno. Colti in flagranza per il possesso della refurtiva, sono stati arrestati per ricettazione aggravata, mentre sono al vaglio eventuali connessioni con la precedente rapina.

Il materiale trafugato, del valore di oltre 90mila euro, è stato recuperato e riconsegnato al legittimo proprietario. Era destinato alle industrie del nord Italia.

I due sono ora agli arresti domiciliari in attesa di giudizio; sotto sequestro il mezzo utilizzato per il trasporto.