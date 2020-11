A cura della Redazione

Scoppio in un distributore di carburante in via Ercole, zona Rovigliano, a Torre Annunziata. Un grosso boato ha distrutto una delle pompe di benzina, da dove si sono levate grosse fiamme.

Sul posto due autobotti dei vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. Per fortuna nn ci sono feriti.

Al momento non si conoscono le cause dello scoppio, anche se non si esclude il dolo. Sul posto il sindaco Vincenzo Ascione.