A cura della Redazione

Controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale a Napoli e Provincia.

A Torre Annunziata i carabinieri della Compagnia oplontina hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio a largo raggio, focalizzato sulla repressione dei reati in genere e sulla verifica del rispetto delle normative nazionali e locali anti-contagio.

Particolare attenzione è stata rivolta alla verifica del rispetto delle norme anti-contagio. Per tale occasione è stata disposta la sospensione temporanea di un bar in via Gino Alfani, dove alcuni avventori sono stati sorpresi mentre consumavano bevande e cibi all’interno.

Ulteriori 24 sanzioni sono state irrogate nei confronti di altrettante persone, tutte controllate nel centro oplontino in difetto delle note regole in vigore nella “zona rossa”: assenza di mascherine indossate, consumazione di cibi e bevande nei pressi di esercizi di ristorazione, divieto di circolazione tra comuni diversi in assenza di comprovati motivi.

Nel corso del servizio sono state inoltre irrogate 13 sanzioni per violazioni al codice della strada, sequestrata 1 autovettura e ritirate 2 patenti di guida.

I controlli continueranno nei prossimi giorni.