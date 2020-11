A cura della Redazione

Una piccola odissea per una coppia di coniugi ieri mattina in via Avallone a Torre Annunziata.

Marito e moglie erano da poco usciti fuori al terrazzino del loro appartamento al terzo piano di un palazzo in via Avallone quando all’improvviso una folata di vento chiudeva la napoletana in metallo alle loro spalle. I due erano ancora in pigiama e la temperatura di prima mattina era alquanto rigida. Non potendo più rientrare in casa, incominciavano a chiedere aiuto. Un inquilino sentiva le loro grida ed avvertiva il Comando dei vigili urbani, guidato dal tenente Antonio Virno. Da qui la chiamata ai vigili del fuoco, i quali non davano la loro disponibilità immediata perché impegnati su altri fronti a causa del forte vento.

Una pattuglia di vigili urbani si recava così sul posto. Uno dei due agenti, dopo aver tentato inutilmente di aprire la porta d’ingresso dell’appartamento, chiusa a chiave, si calava dall’attico con una scala e raggiungeva il terrazzino dove si trovava la coppia di coniugi. Dopo aver consegnato loro alcuni plaid per farli riparare dal forte vento, tentava di forzare la “napoletana” in ferro. L’operazione riusciva solo con l’intervento di un fabbro, che con il flex rimuoveva alcune lamelle in metallo della “napoletana”, riuscendo così ad aprirla.

Oltre due ore di attesa per i due poveri coniugi prima di rientrare nel loro appartamento, durante le quali, se non ci fosse stato il pronto intervento degli agenti municipali accorsi in loro aiuto, se la sarebbero vista davvero brutta.

La signora Carmela ha voluto ringraziare i suoi soccorritori direttamente dalla sua pagina di facebook: “Buongiorno, devo ringraziare il Corpo dei vigili di Torre (se ne parla sempre male, quindi è giusto il riconoscimento quando fanno qualcosa di positivo): ci hanno dato assistenza e conforto quando siamo stati in difficoltà. Al vigile Michele (Ascione, quello che si è calato con la scala, l’altro è l’agente Renato Avallone, ndr) vanno i nostri ringraziamenti e il nostro plauso.

Alla donna si associa anche l’assessore alla Polizia Municipale Gecchi Langella. “I due vigili hanno fatto il loro dovere – afferma Langella - e non si sono tirati indietro di fronte a difficoltà oggettive, dovute anche alle cattive condizioni meteorologiche. L’importante, alla fine, è che tutto si sia concluso nei migliore dei modi”.