Controllo misure anticovid dei militari della Compagnia di Torre Annunziata. Sospesa l'attività di esercizio commerciale a San Giuseppe Vesuviano in via Astalonga: il titolare lavorava nonostante la sua attività non rientrasse nelle categorie autorizzate.

Carabinieri impegnati anche a Terzigno. Lì, all’interno di un bar in corso Da Vinci, erano presenti dei clienti che facevano colazione.