Controlli serrati dei Carabinieri. Chiusi due bar e denunciato 27enne per esplosione fuochi d'artificio.

Massima attenzione a Torre Annunziata, dove i militari della locale Compagnia hanno identificato 56 persone e controllato 31 veicoli.

Denunciato un 27enne incensurato del Rione Provolera per accensione pericolosa di fuochi d’artificio in pieno centro abitato. 100 i fuochi esplosi in più batterie in Via Parini per festeggiare la nascita della figlia. Alcuni dei curiosi presenti sono stati sanzionati per la violazione delle norme anti-contagio.

In corso Umberto, ancora a Torre Annunziata, i carabinieri hanno sanzionato il titolare di una Caffetteria perché sorpreso in attività di ristorazione diversa dall’asporto. Il bar è stato temporaneamente chiuso.

Stessa sorte per un locale in Via Passanti Nazionale a Terzigno. 9 le sanzioni complessivamente notificate per violazioni alla norma anti coronavirus, gran parte delle quali per spostamenti tra comuni non giustificati e assenza dei dispositivi di protezione individuali.