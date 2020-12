A cura della Redazione

Nella serata di ieri, i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata hanno svolto un servizio finalizzato alla repressione dei reati inerenti il traffico ed il consumo degli stupefacenti, disposto dal Comando Provinciale di Napoli e concentrato nell’area del centro storico oplontino.

A Torre Annunziata, i militari della Stazione e della Sezione Radiomobile hanno perlustrato l’area del centro storico, controllando molte persone e veicoli. In via Cuparella, un 26enne è stato trovato in possesso di una dose di hashish e di una di marijuana.

In piazza Cesaro è stata controllata una 27enne, sorpresa con una dose di hashish. In piazza Imbriani è stato invece controllato un 48enne, trovato in possesso di una dose di marijuana.

Nell’ambito di una serie di posti di controllo effettuati all’interno del “Rione Penniniello”, infine, è stato controllato un 43enne, trovato in possesso di una dose di cocaina.