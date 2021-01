A cura della Redazione

Tragico incidente questa mattina nella galleria che porta ad Agerola.

Anna Fogliamanzillo, 37 anni di Boscoreale, con una grande passione per la bici, è stata investita questa mattina da un’auto pirata mentre percorreva in sella alla sua bicicletta la galleria che da Pimonte porta ad Agerola. L’automobilista è fuggito via senza prestarle soccorso.

La giovane donna è deceduta sul colpo. La Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta. Sul caso stanno indagando i carabinieri.

La Fogliamanzillo era sposata e madre di due figli piccoli.

Alla vigilia di Natale aveva pubblicato un post sulla sua pagina di facebook: “Non c'è cosa più bella di iniziare la Vigilia di Natale con il sorriso, perché dove c'è passione c'è gioia! Vita da ciclista, e chest è!”.