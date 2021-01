A cura della Redazione

Caso Ariano, fissata per martedì 19 gennaio alle ore 9,30 dinanzi alla decima sezione del Tribunale del Riesame di Napoli, la discussione del ricorso presentato dall’avvocato Francesco De Gregorio legale dell’ing. Nunzio Ariano, arrestato dalla Guardia di Finanza per aver intascato la somma di 10mila euro da un imprenditore per un appalto affidatogli con la procedura di somma urgenza e relativo alla manutenzione degli istituti scolastici di Torre Annunziata.

La difesa chiederà la revoca della misura cautelare in carcere del suo assistito per quella domiciliare, anche in considerazione del fatto che Ariano ha dato le dimissioni da dirigente dell’Ufficio tecnico comunale, dimissioni che saranno formalizzate in settimana al Comune oplontino.