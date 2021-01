A cura della Redazione

Esplosione in un appartamento in via Fusco a Torre Annunziata.

Nella tarda mattinata di oggi, venerdì 15 gennaio, una caldaia posta all’esterno di un appartamento al terzo piano di un edificio di via Fusco, ha preso fuoco. Le fiamme si sono propagate all’interno della casa. Fortunatamente non ci sono stati feriti tra gli occupanti ma solo tanta paura .

Sul posto si sono portati tre automezzi dei vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l’incendio, oltre ad una pattuglia dii carabinieri e di agenti di polizia urbana.

Al momento non si conosce la causa dello scoppio, molto probabilmente dovuto ad un cattivo funzionamento della caldaia.