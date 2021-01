A cura della Redazione

Collaboratore scolastico positivo al Covid, lunedì 25 gennaio chiuso il plesso scolastico Parini-Rovigliano di via Mortelleto a Torre Annunziata.

La dirigente scolastica Mariantonietta Zeppetella Del Sorbo, in seguito alla segnalazione di un collaboratore scolastico risultato positivo al tampone per il virus Sars-CoV-2, ha disposto la sanificazione straordinaria dell’Istituto Parini-Rovigliano per il giorno 25 gennaio, come da protocollo.

Pertanto in tale data la scuola resterà chiusa.