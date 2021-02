A cura della Redazione

Segnaliamo all'Ufficio Tecnico Comunale di Torre Annunziata due grosse buche al centro di una strada molto trafficata: via Simonetti

La prima buca si trova nel tratto compreso tra via Maresce e via Tagliamonte, la seconda proprio davanti allo stadio Giraud.

Sono entrambe molto pericolose, soprattutto per gli scooter, e in particolar modo quando piove, perché le buche vengono totalmente ricoperte dall'acqua piovana.

Purtroppo via Simonetti non è l'unica strada soggetta a smottamento del manto stradale. Su corso Umberto I molti sanpietrini sono saltati dai marciapiedi e rappresentano un grave peridolo per i pedoni.