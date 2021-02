A cura della Redazione

Festa di compeanno in un noto ristorante di Torre Annunziata. Irrompe la Polizia, sanziona i partecipanti e chiude il locale.

E' accaduto nella giornata di oggi, mercoledì 17 febbraio, a Torre Annunziata.

Una cinquantina di invitati erano a pranzo per una festa di compleanno quando sono intervenuti gli agenti del Commissariato oplontino. La festa è stata così interrotta e sanzionati sia il titolare del locale che tutti i partecipanti. Chiuso anche il ristorante.

In un post su facebook, il titolare del locale assicura che erano state rispettate le norme anticovid, sia per quanto riguarda la distanza tra i tavoli che il numero di invitati per ogni tavolo. “Io alla mia salute ci tengo – ha scritto – come anche a quella del mio personale e dei clienti”.