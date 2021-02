A cura della Redazione

Tragico incidente oggi pomeriggio sull’autostrada Napoli-Salerno, a pochi metri dallo svincolo autostradale Ercolano scavi, in direzione Napoli.

Al momento non si conosce ancora la dinamica dell'incidente, ma sembra che siano stati coinvolti un'auto guidata da una donna e una moto guidata da un giovane di Torre Annunziata, Vincenzo Novi, di 31 anni. Nel tremendo impatto il motociclista perdeva la vita, mentre la donna rimaneva ferita.

Sul posto si portava un carro attrezzi per togliere dalla carreggiata gli automezzi incidentati. Ma l’autista, 59 anni, veniva travolto da un’auto e moriva subito dopo il ricovero in ospedale. Nel incidente sarebbero state coinvolte altre due persone, ferite in maniera lieve, mentre risulterebbero stabili le condizioni della donna.

Sul posto la polizia stradale di Angri per ricostruire la dinamica del duplice incidente.