A cura della Redazione

Emergenza Coronavirus a Torre Annunziata. Sono 33 i nuovi casi di contagio da Covid-19 a fronte di 307 tamponi effettuati, con l’indice di positività che si attesta al 10,74 per cento. Al contempo si registrano anche 21 guarigioni (dati relativi al 23 febbraio) e 10 decessi, questi ultimi verificatisi nel periodo che va dal 1 al 24 febbraio. E’ bene specificare che il dato sui nuovi deceduti è emerso in seguito ad una verifica fatta presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune, e che ad oggi non era arrivata alcuna comunicazione in merito da parte degli organi preposti.

Sono 956 i cittadini attualmente positivi, di cui 25 con la cosiddetta “variante inglese” (identificabile dai referti dei tamponi come “Positivi con gene S Drop Out”).

Sale, invece, a 3.335 il numero delle persone che hanno contratto il Coronavirus a Torre Annunziata dall’inizio dell’emergenza sanitaria, di cui 2.328 guarite e 51 decedute.

«L’Amministrazione Comunale – afferma il sindaco Vincenzo Ascione – si stringe intorno ai familiari delle persone decedute in questo momento di lutto, e partecipa commossa al loro dolore».