A cura della Redazione

2 arrestati per spaccio stupefacenti, 17 indagati, 5.911 persone controllate, durante 323 servizi di vigilanza negli scali ferroviari e 52 a bordo treno, per un totale di 99 convogli presenziati. E' il bilancio dell'attività del personale del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania dal 17 al 24 febbraio, effettuata all'interno delle stazioni e sui treni per garantire la sicurezza dei viaggiatori e il rispetto delle nome anti-covid.

Gli Agenti della Polizia Ferroviaria hanno effettuato 27 servizi antiborseggio, rintracciato 3 minori ed elevato 11 contravvenzioni ai sensi del Regolamento Polizia Ferroviaria, 4 sanzioni al Codice della Strada.