A cura della Redazione

I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, supportati dai militari del 10° Reggimento Campania del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno eseguito un servizio di controllo del territorio ad “Alto Impatto”, incentrato a Torre Annunziata e nei comuni limitrofi.

A Torre Annunziata, un 27enne è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo, alla guida della propria autovettura, non si è fermato all’alt imposto dai militari durante un posto di controllo nei pressi della zona commerciale di via Settetermini, dandosi alla fuga. Due pattuglie della Sezione Radiomobile lo hanno raggiunto e fermato dopo un inseguimento durato pochi minuti. Sottoposto a perquisizione, il giovane, già noto alle Forze dell'ordine, è stato trovato in possesso di un modico quantitativo di marijuana. Ora si trova agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

Un 22enne ristretto agli arresti domiciliari è stato denunciato, dopo essere stato sorpreso mentre transitava all’esterno della propria abitazione.

Particolare attenzione è stata dedicata ai controlli sul rispetto delle normative anti-covid. Tra Torre Annunziata e Pompei sono state sanzionate 24 persone, nella maggior parte dei casi per mancato rispetto del divieto di spostamento tra comuni.