A cura della Redazione

Ha raccontato di essere stato picchiato e rapinato in piazza Cesaro a Torre Annunziata. I poliziotti lo hanno trovato per strada scalzo, sanguinante e con un occhio tumefatto. In corso le indagini.

Un 45enne di origine marocchina ha denunciato un episodio di violenza inaudita avvenuto di sera in pieno centro, a piazza Ernesto Cesaro.

L'extracomunitario ha denunciato la vicenda agli investigatori del Commissariato di Torre Annunziata che, agli ordini del primo dirigente Claudio De Salvo, hanno avviato le indagini per rapina aggravata e lesioni gravi. Dal suo racconto è emerso che si tratta di 5-6 aggressori, che l'hanno accerchiato e pestato, strappandogli vestiti e portandogli via anche le scarpe.

Il 45enne è stato soccorso e accompagnato in ospedale a Sorrento per tutte le cure mediche. Ha riportato una frattura alle ossa facciali e diverse altre lesioni, con una prognosi di circa un mese.

I poliziotti stanno indagando adesso sul violento pestaggio per risalire agli aggressori.