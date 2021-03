A cura della Redazione

Conosceva almeno uno dei suoi aggressori, il 45enne marocchino che è stato pestato dal branco in piazza Ernesto Cesaro a Torre Annunziata. Si tratterebbe di un gruppo di connazionali che, almeno in cinque, hanno accerchiato, picchiato e rapinato il 45enne.

Poco dopo l'aggressione, i poliziotti lo hanno trovato per strada scalzo, sanguinante e con un occhio tumefatto. Gli stessi agenti del Commissariato di polizia di Torre Annunziata stanno conducendo le indagini agli ordini del primo dirigente Claudio De Salvo, coordinati dalla Procura oplontina che ipotizza i reati di rapina e lesioni personali gravi.

Da quanto emerge, il 45enne di origine marocchina conosceva almeno uno dei suoi aggressori, che si era presentato in piazza Cesaro insieme ad altri connazionali, che si sono resi protagonisti di un episodio di violenza inaudita avvenuto di sera in pieno centro. Non l'hanno solo picchiato, colpendolo violentemente al volto, ma gli hanno anche strappato i vestiti e portato via le scarpe.

Subito soccorso dai poliziotti, il 45enne è stato accompagnato in ospedale a Sorrento per tutte le cure mediche. Lì il personale sanitario ha riscontrato una frattura alle ossa facciali e diverse altre lesioni, con una prognosi di circa un mese.