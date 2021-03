A cura della Redazione

Auto in fiamme in piena notte a via Gioacchino Murat a Torre Annunziata.

Un incendio ha coinvolto sei auto in sosta lungo il marciapiede della strada del centro storico oplontino.

Sul posto si sono portati i Vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme, e i carabinieri del Nucleo radiomobile di Torre Annunziata. Al momento non si conoscono le cause che hanno generato l’incendio, anche se non si esclude la sua origine dolosa.

Gli inquirenti hanno identificato i proprietari delle autovetture avvolte dalle fiamme per verificare se tra di loro ci sia qualcuno con precedenti di polizia. Ma sembrerebbe che le auto appartengano tutte a persone incensurate.