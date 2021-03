A cura della Redazione

I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli stanno presidiando la città di Torre Annunziata, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio. Massimo impegno dei militari della Compagnia oplontina, dislocati nei punti strategici della città per posti di controllo.

Da stamattina in atto perquisizioni alla ricerca di armi e droga. I carabinieri della Compagnia di torre Annunziata hanno arrestato un uomo per spaccio di droga. In corso accertamenti anche nelle attività commerciali per il rispetto della normativa anticontagio.