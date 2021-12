A cura della Redazione

Una rapina finisce nel sangue a Boscoreale nella serata dell’Antivigilia di Natale: un uomo è stato ucciso da diversi colpi di pistola.

La vittima si trovava all’interno della propria pescheria in via Giovanni della Rocca quando sono sopraggiunti i malviventi che, pistola in pugno, gli hanno intimato di consegnare l’incasso.

Probabilmente il pescivendolo ha reagito alla minaccia scatenando la furia omicida dei rapinatori.

Diversi colpi sono stati sparati senza lasciare scampo al commerciante che è morto sul colpo.

Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri ed i soccorritori del 118.

Ora è caccia all’uomo in tutto l’hinterland per scovare gli assassini in fuga.