A cura della Redazione

Sequestro preventivo per equivalente per poco più di 340mila euro nei confronti di un imprenditore di Torre del Greco, amministratore della ITS Lab srl, azienda che fornisce servizi e consulenze nel settore della Information Tecnology avente sede a Torre Annunziata.

Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale oplontino, è stato eseguito dai finanzieri del Gruppo torrese coordinati dalla locale Procura della Repubblica. L'ipotesi di reato è quella di omesso versamento di ritenute dovute o certificate. Trattasi, dunque, di presunti illeciti sul versante tributario e fiscale.

L'imprenditore è indagato - fa sapere la Procura guidata dal magistrato Nunzio Fragliasso - "in quanto avrebbe omesso il versamento di ritenute certificate relative all'anno di imposta 2018 per l'importo di 340.876,07 euro, superando così la soglia di rilevanza penale fissata dalla legge in 150mila euro".

Stando alle indagini, sarebbero state trattenute dall'indagato, in qualità di sostituto d'imposta, le ritenute certificate dalle buste paga dei propri dipendenti, non versandole però all'Erario.

Al momento sono state sottoposte a sequestro quote societarie per 60mila euro.