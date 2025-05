A cura della Redazione

Da circa due giorni non si avevano sue notizie. L’anziana donna vive da sola in casa, nel palazzo proprio di fronte al Commissario di Polizia di Torre Annunziata. Una telefonata nel pomeriggio di ieri e gli agenti sono davanti all’uscio della sua abitazione al secondo piano di corso Umberto I. Bussano alla porta, ma dall’altra parte nessuna risposta. Vengono allora allertati i vigili del fuoco. Due automezzi si portano sul posto, uno proveniente da Torre del Greco, l’altro da Napoli con un’autoscala.

Ed è proprio con l’autoscala che un vigile raggiunge il secondo piano dell’edificio, forza l’infisso del balcone ed entra in casa. Qui trova l’anziana donna riversa a terra, fortunatamente in vita nonostante fosse caduta circa due giorni prima. Il personale sanitario, che nel frattempo aveva raggiunto l’abitazione a bordo di un’auto medica, apporta le prime cure e successivamente trasporta la donna in ospedale per i dovuti accertamenti.

Un episodio che poteva avere un epilogo ben più grave se qualcuno non si fosse preoccupato per lei e se non ci fosse stato il pronto intervento di Polizia e soccorritori.