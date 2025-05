A cura della Redazione

Nella mattinata odierna, a Boscotrecase, i militari della Stazione Carabinieri di Boscoreale, in esecuzione di un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta di questa Procura della Repubblica, hanno proceduto all'arresto di un ventenne, gravemente indiziato in ordine ai reati di rapina aggravata in concorso, detenzione abusiva di armi e furto aggravato.

L’attività d'indagine, condotta dai militari del citato reparto e coordinata da questa Procura della Repubblica, ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell'arrestato, in ordine alla sua condotta concretizzatasi nella partecipazione a ben due rapine aggravate commesse nei comuni di Boscoreale e di Pompei, in danno rispettivamente di una farmacia e di una stazione di servizio per carburanti.

Le indagini che hanno corroborato quanto denunciato dalle vittime, risultando decisive per il raggiungimento dell'odierno risultato, si sono giovate dell'analisi, da parte degli investigatori, delle immagini di videosorveglianza di vari circuiti, pubblici e privati, nonché della ricostruzione di un furto di targhe da un'automobile in sosta, successivamente applicate su un veicolo noleggiato, utilizzato in occasione delle rapine perpetrate.

L’arrestato, all'esito delle formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Poggioreale, dove attualmente è già detenuto per gli stessi fatti anche il complice coetaneo.