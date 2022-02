A cura della Redazione

Operazione "Alto Impatto" delle forze dell'ordine a Torre Annunziata. Gli agenti del Commissariato di Polizia oplontino e i finanzieri del Comando provinciale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle Unità Cinofile antidroga delle Fiamme Gialle hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, in special modo nella zona di Rovigliano.

Nel corso dell’attività sono state identificate 135 persone, di cui 10 con precedenti di Polizia; controllati 77 veicoli e contestate due violazioni del Codice della Strada per mancata presentazione dei documenti di circolazione e mancanza di copertura assicurativa.

Un 20enne di Castellammare di Stabia è stato denunciato per guida senza patente poiché recidivo nel biennio.

Infine, i finanzieri hanno sanzionato una persona per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. E' stata trovata in possesso di un involucro contenente 0,5 grammi circa di marijuana.