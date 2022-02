A cura della Redazione

Sette arresti, dieci indagati in tutto. E' il risultato del blitz compiuto dai carabinieri della Stazione di Boscoreale che hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di dieci soggetti, indiziati del reato di detenzione e spaccio di stupefacenti.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, si sono concentrate sul rione di edilizia popolare "Piano Napoli" a Boscoreale in via Settetermini, considerata una fiorente "piazza" di vendita della droga capace di rifornire, nell'arco della giornata, molti acquirenti provenienti dall'area metropolitana di Napoli e dalle province limitrofe. Il tutto, attraverso un afitta rete di pusher dislocati in più punti del rione.

Nel corso di 4 mesi di investigazioni - da dicembre 2020 a marzo 2021 -, mediante apparecchiature tecnologiche per l'osservazione e pedinamenti degli indagati, i carabinieri hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza che inchioderebbero i soggetti destinatari delle misure cautelari. Uno di questi, era già stato arrestato in precedenza, colto in flagrante mentre cedeva la droga ad un "cliente".

A più riprese, poi, sono stati sequestrati 400 grammi di marijuana, 20 di hashish e 5 di cocaina.

Sono sette le persone finite in carcere, per due è stato disposto l'obbligo di presentazione all Polizia Giudiziaria, per un'altra, infine, il divieto di dimora in Campania.

Sequestrato anche un circolo ricreativo, gestito in assenza dei necessari titoli autorizzativi da uno degli indagati. Per gli inquirenti era uno dei principali luoghi di incontro per effettuare le ordinazioni di droga e, in più occasioni, le cesisoni della stessa.