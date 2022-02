A cura della Redazione

Forze dell'ordine e magistratura inquirente si sono presentati stamattina nella sede del Comune di Torre Annunziata in via Provinciale Schiti, e hanno preso possesso degli uffici istituzionali al pian terreno e di quelli situati al primo piano che ospitano il personale dell'UTC.

Attualmente l'operazione è ancora in corso. Tra le ipotesi che hanno condotto al blitz, vi è quella dell'acquisizione, da parte degli invetigatori, di documenti e atti legati alla vicenda dell'arresto dell'allora dirigente dell'Ufficio Tecnico, l'ing. Nunzio Ariano.

Questa mattina, proprio in via Provinciale Schiti, era prevista una seduta del Congilio comunale. Al momento, non si sa se l'assemblea si riunirà o meno.

Aggiornamenti nelle prossime ore.