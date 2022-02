Pietra su bus del Benevento Calcio, tanto spavento ma nessuna conseguenza grave

A cura della Redazione

Una pietra scagliata sull'autobus che trasposrtava i giocatori del Benevento a Perugia. E' accaduto ieri sera, all'altezza di Todi. I sanniti sono impegnati oggi contro gli umbri nella gara del campionato di Serie B.

Il parabrezza del veicolo è andato in frantumi ma fortnatamente non ci sono state conseguenze gravi per autista, squadra e staff tecnico e dirigenziale a bordo. Intanto, sono state avviate le indagini da parte della Polizia.

Il Perugia ha immediatamente manifestato la propria solidarietà ai sanniti. "Il Presidente Massimiliano Santopadre e tutto AC Perugia Calcio esprimono massima solidarietà e vicinanza al Benevento Calcio - si legge in una nota - in relazione all’accaduto verificatosi nella giornata di ieri, certi che sia il gesto sconsiderato di un folle o un episodio causato da eventi accidentali e altresì convinti che oggi sia una grande giornata di sport in campo e sugli spalti".