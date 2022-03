A cura della Redazione

Rapina con sequestro di persona al b&b Villa Aurelia di Pompei: sconto di pena in Appello per i primi tre imputati. La quarta sezione penale della Corte d'Appello di Napoli ha confermato il quadro accusatorio, ma ha riformato la sentenza arrivata in primo grado per i tre imputati che avevano scelto il rito abbreviato, concedendo piccoli sconti di pena a tutti.

Per Mario Martinelli, 39enne di Castellammare, e Giovanni Torrisi, 35enne di Catania, la pena da scontare è scesa da tredici anni e mezzo a dieci anni di reclusione. Per Antonio Amendola, 23enne di Torre Annunziata, la pena è stata rideterminata in sei anni e mezzo di carcere (erano otto anni in primo grado). I tre imputati sono difesi rispettivamente dagli avvocati Olga Coda, Emilio Giugliano e Alfonso Furgiuele. Sono accusati di aver assaltato una struttura ricettiva nella periferia di Pompei la notte del 9 agosto 2020, mentre pochi giorni fa sono stati arrestati gli ultimi due presunti complici.

In attesa dell'Appello c'è il solo Carmine Casciello, 29enne di Boscoreale, condannato in primo grado a tredici anni e mezzo: è stato l'unico a scegliere di essere giudicato con rito ordinario.

Invece, i carabinieri hanno arrestato appena due settimane fa Claudio Quattroventi, 53enne di Poggiomarino, ed Emanuele Corvino, 30enne di Striano, ritenuti gli ultimi due complici riusciti a sfuggire alla cattura.