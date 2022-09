A cura della Redazione

Si barrica in casa armato insieme alla madre, attimi di paura a Giugliano, provincia di Napoli.

Gli agenti del locale Commissariato di Polizia sono intervenuti in via 1° Maggio a seguito di una segnalazione. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un uomo il quale ha raccontato loro di essere fuggito dalla finestra della propria abitazione, dove viveva insieme alla madre e al fratello, poiché quest’ultimo, in evidente stato di alterazione, lo aveva minacciato con una pistola; inoltre, lo stesso ha aggiunto che il fratello, la notte precedente, aveva esploso anche un colpo contro la porta di ingresso.

Raggiunta l’abitazione, gli uomini della Polizia hanno trovato l'uomo che ha puntato contro di loro una pistola per poi barricarsi in casa. Dall’interno dell’appartamento, ha poi iniziato a minacciare i poliziotti che, dopo una mediazione, sono riusciti a riportarlo alla calma e a disarmarlo.

Gli agenti hanno accertato che l’arma, risultata provento di rapina, era carica e completa di caricatore con 11 cartucce mentre nella camera da letto dell’uomo sono stati rinvenuti circa 0,40 grammi di cocaina. S. M., 40enne di Giugliano in Campania con precedenti di polizia, già destinatario di un provvedimento di divieto di detenere armi emesso dal Prefetto nel marzo 2015, è stato arrestato per detenzione abusiva di armi, ricettazione, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

(foto di repertorio)