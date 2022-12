A cura della Redazione

Cade in casa ed è solo, i carabinieri salvano un 63enne stabiese.

Sono le 13 di ieri quando il nipote dell'uomo, ipovedente, telefona a casa dello zio. Lo fa ripetutamente ma dall'altra parte della cornetta non risponde nessuno. A quel punto, vengono allertati i militari.

La centrale operativa della Compagnia di Castellammare comprende l’emergenza della telefonata e immediatamente parte la segnalazione con l'indicazione del civico alla gazzella della sezione radiomobile.

Pochi minuti e i militari raggiungono l’abitazione del 63enne, bussano alla porta ma ancora una volta nessuno risponde. Non c’è tempo da perdere e l’istinto prende il sopravvento sulla prudenza. I carabinieri si arrampicano sull’impalcatura montata per dei lavori edili e salgono sul balcone del primo piano dove abita l'uomo.

La finestra è chiusa ma poco importa, viene forzata ed entrano: a terra l’uomo in stato confusionale, probabilmente per una caduta accidentale.

Arriva il personale del 118 che lo soccorre per poi trasferirlo all’ospedale San Leonardo. Il 63enne è ancora ricoverato ed è in osservazione ma non sarebbe in pericolo di vita.