A cura della Redazione

Girava in scooter con una pistola scacciacani, denunciato minorenne. Sono le 20 di ieri e nel piccolo centro della costiera sorrentina di Sant’Agnello i carabinieri percorrono viale dei Pini. C’è un ragazzo a bordo di un motorino e i militari decidono di controllarlo. Il centauro indossa il casco, ha 17 anni e non ha precedenti ma è troppo agitato.

Inizia la perquisizione e, sotto il vano della sella, viene rinvenuta una pistola a salve, modello tipo Glock, senza il tappo rosso. I carabinieri sequestrano l’arma e denunciano il giovane.

Dagli accertamenti è emerso il 17enne avrebbe acquistato qualche giorno prima quell’arma - così simile a quella vera - per poter esplodere qualche colpo nella notte di Capodanno durante i festeggiamenti. Un’ “impresa” da fare davanti a tante persone tra amici e sconosciuti per quella voglia errata di apparire ciò che non si è o forse per poter rubare qualche “like”.