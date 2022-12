A cura della Redazione

Alto Impatto a Torre Annunziata nella giornata di mecrcoledì scorso. Gli agenti del locale Commissariato di Polizia, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno presidiato piazza Imbriani, le vie Vittorio Veneto, Castello, De Simone, Plinio, Pastore, Tagliamonte, Cuparella, Settembrini, ed i corsi Umberto I e Vittorio Emanuele III.

Nel corso dell’attività sono state identificate 102 persone, di cui 33 con precedenti di polizia, controllati 58 veicoli e 5 persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari.

E' stata sanzionata una persona per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale poiché trovata in possesso di circa 3 grammi di canapa indiana.