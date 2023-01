A cura della Redazione

Incendio in un appartamento a Torre Annunziata. Le fiamme sono divampate in una abitazione al primo piano di uno stabile in via Bertone, all'altezza dell'incrocio con via Vittime innocenti di camorra (già via Castello).

Le fiamme, fortunatamente, sono state domate dai vigili del fuoco, accorsi sul posto insieme ai carabinieri.

Non ci sono stati feriti ma solo tanto spavento per i residenti.

Da chiarire le cause, forse un corto circuito elettrico.