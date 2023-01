A cura della Redazione

Atti sessuali con minorenne. E' questa la grave accusa mossa dalla Procura di Torre Annunziata nei confronti di un insegnante di musica residente nella città oplontina, per il quale il Gip ha disposto i divieti di dimora nella provincia di Napoli e di avvicinarsi al domicilio e ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Per l'indagato anche l'obbligo di mantenere una distanza di almeno 300 metri da quest'ultima nel caso di incontri occasionali in strada.

Il provvedimento cautelare è stato eseguito dai poliziotti del Commissariato di Torre Annunziata.

Stando alle indagini, il professore, docente in un Istituto scolastico del comprensorio vesuviano, abusando del rapporto di fiducia instaurato con una studentessa non ancora maggiorenne (la Procura, nella nota diffusa, non ha indicato l'età ma solo specificato di essere "minore di anni 18"), avrebbe compiuto - da febbraio a maggio 2022 - atti sessuali con la ragazza, anche completi. Una circostanza della quale sono poi venuti a conoscenza sia la madre della giovane che le istituzione scolastiche, che hanno denunciato il tutto alla Polizia. Da qui le indagini e i gravi indizi di colpevolezza raccolti nei confronti del presunto autore del reato.